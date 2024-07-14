В Воздушных силах сообщали об опасности. Заметим, что незадолго до этого взрывы прогремели и в Запорожье.

Смотрите также Били "Искандерами" по ГСЧС, полиции, врачам: что известно о двойной атаке на вокзал в Будах

Что известно о взрыве в Днепре

Первыми о взрыве в Днепре сообщили корреспонденты Общественного.

В Днепре слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена тревога,

– говорится в сообщении.

Уже через минуту появилась информация о повторных взрывах в городе. Стоит отметить, что в 23:40 в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Сейчас официальных комментариев относительно удара по Днепру не поступало.

К слову, вчера, 13 июля, оккупанты ударили по селу Буды в Харьковской области. Известно о 25 человек, которые получили ранения в результате атаки России, среди них – 14-летняя девочка и 9-летний мальчик.