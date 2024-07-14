У Повітряних силах повідомляли про небезпеку. Зауважимо, що незадовго до цього вибухи пролунали і у Запоріжжі.

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Що відомо про вибух у Дніпрі

Першими про вибух у Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного.

У Дніпрі чути звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошено тривогу,

– мовиться в повідомлені.

Вже за хвилину з'явилася інформація про повторні вибухи у місті. Варто зазначити, що об 23:40 в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Наразі офіційних коментарів щодо удару по Дніпру не надходило.

До слова, учора, 13 липня, окупанти вдарили по селу Буди на Харківщині. Відомо про 25 осіб, які зазнали поранення внаслідок атаки Росії, серед них – 14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.