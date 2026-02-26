Завод "Дорогобуж" взлетел на воздух: появились вероятные цифры погибших россиян

25 февраля дроны атаковали российский химзавод ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области. На нем россияне изготавливали взрывчатку, чтобы атаковать города Украины. Интересно, что в Мокве могли скрыть истинное количество погибших.

Об этом 24 Каналу сообщил журналист Роман Цимбалюк, отметив, что так уже было во время атаки на Воткинский завод. Сейчас же реальные цифры могут превышать тысячи.

Смотрите также Трамп и Зеленский нацелены на завершение войны в ближайшие месяцы: детали разговора президентов

Сколько могло погибнуть россиян во время атаки на "Дорогобуж"?

По словам журналиста, пока известно, что после атаки на "Дорогобуж" погибло 7 работников химзавода, а еще 10 – ранены.

Однако российские власти могут в разы скрывать количество погибших,

– подчеркнул он.

Цимбалюк отметил, что на фотографиях с места атаки видны безумные последствия и разрушения. Он их показал у себя в Telegram-канале. Поэтому, вероятно, там погибли десятки тысяч оккупантов.

Интересно! Российский химзавод уже не впервые попадает под атаку дронов. Ранее там раздавались взрывы 11 и 16 декабря прошлого года. Тогда из-за особенностей размещения завода было невозможно осуществить объективную оценку последствий атаки. Однако после атаки 25 февраля этого года яркие фото уже появились.

Заметим, что "Дорогобуж" производит азотные кислоты, аммиак, нитроаммофоски, аммиачную селитру, из которых изготавливают взрывчатые вещества. По данным OSINT-сообщества КиберБорошно, в 2024 году производственная площадка обеспечила примерно 10% всего производства аммиачной селитры в России.

Что в России сообщили о погибших и пострадавших после атаки?