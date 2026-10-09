Об этом сообщает белорусское издание "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Руслана Варанкова.

Что заявили в Беларуси об атаке на грузовик?

Инцидент произошел 8 октября в Брянской области России. Беспилотник совершил атаку против грузового автомобиля с белорусской регистрацией.

В результате взрыва гражданка Беларуси получила тяжелые ранения. Женщину госпитализировали, ей провели хирургическую операцию, которая предусматривала ампутацию конечностей. В Минске заявили, что пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

После инцидента Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста.

Украинскую сторону предупредили о недопустимости повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью лежит на властях Украины. Беларусь оставляет за собой право на адекватные меры реагирования,

– заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Также белорусская сторона призвала прекратить действия, которые, по ее утверждению, приводят к эскалации ситуации.

Как отреагировал украинский МИД?

Украина выразила протест в связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси в Министерство иностранных дел страны и обвинениями Минска в связи с инцидентом с грузовиком в Брянской области.

Считаем безосновательным возложение на Украину ответственности без обнародования убедительных доказательств причастности,

– сказал пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

Напомним, Россия использует территорию Беларуси для прокладки маршрутов реактивных беспилотников, которыми осуществляется атака на Киев и область. Благодаря этому вражеские дроны могут обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы и эффективнее долетать до целей.

Как рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук 24 Каналу, российские БПЛА используют LTE-модемы и подключаются к вышкам мобильной связи на территории Беларуси, что помогает им при навигации. Украине необходимо искать рычаги давления на режим Александра Лукашенко, а в случае повторного использования белорусской территории для наступления России – не исключать ответных ударов.

В то же время пока Россия не располагает достаточными ресурсами для нового наступления на Киевскую и Черниговскую области, а украинские оборонительные укрепления на севере не позволят врагу рассчитывать на эффект неожиданности.