Про це повідомляє білоруське видання "Белта" з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Білорусі Руслана Варанкова.

Що заявили в Білорусі про атаку на вантажівку?

Інцидент стався 8 жовтня у Брянській області Росії. Безпілотник атакував вантажний автомобіль із білоруською реєстрацією.

Унаслідок вибуху громадянка Білорусі зазнала важких поранень. Жінку госпіталізували, їй провели хірургічну операцію, яка передбачала ампутацію кінцівок. У Мінську заявили, що постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України та вручило йому ноту протесту.

Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Наголошено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь зберігає за собою право на адекватні заходи реагування,

– заявив речник МЗС Руслан Варанков.

Також білоруська сторона закликала припинити кроки, які, за її твердженням, призводять до ескалації ситуації.

Як відреагувало українське МЗС?

Україна висловила протест у зв'язку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до Міністерства закордонних справ країни та звинуваченнями Мінська щодо інциденту з вантажівкою в Брянській області.

Вважаємо безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності,

– сказав речник відомства Георгій Тихий.

Нагадаємо, Росія використовує територію Білорусі для прокладання маршрутів реактивних безпілотників, якими атакує Київ та область. Завдяки цьому ворожі дрони можуть обходити українські засоби радіоелектронної боротьби та ефективніше долітати до цілей.

Як розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук 24 Каналу, російські БпЛА використовують LTE-модеми та під'єднуються до вишок мобільного зв'язку на території Білорусі, що допомагає їм під час навігації. Україні необхідно шукати важелі тиску на режим Олександра Лукашенка, а в разі повторного використання білоруської території для наступу Росії не виключати ударів у відповідь.

Водночас наразі Росія не має достатньо ресурсів для нового наступу на Київщину та Чернігівщину, а українські оборонні укріплення на півночі не дозволять ворогу розраховувати на ефект несподіванки.