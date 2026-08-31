Така тактика дозволяє безпілотникам безперешкодно долітати до цілей на Київщині. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що ворожі БпЛА використовують мобільний зв'язок сусідньої країни для ефективної навігації.

Лукашенко допомагає Росії кошмарити дронами Київщину

Офіцер ЗСУ пояснив, що радник президента з технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше розповів про застосування LTE-модемів на російських безпілотниках.

БпЛА фактично конектяться з вишками мобільного зв'язку на території Білорусі і можуть ефективніше та якісніше летіти в цей час, а наші засоби радіоелектронної боротьби не можуть цьому протидіяти. Тому є така історія, коли до останнього дрон не повертає на Київ з-під білоруського кордону,

– зазначив Ткачук.

Офіцер ЗСУ наголосив, що Україні потрібно шукати важелі тиску на білоруський режим. Ткачук також прокоментував чутки про можливу підготовку нових наступальних дій Росії на Київщину та Чернігівщину з білоруського напрямку, про що раніше згадував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Офіцер ЗСУ погодився з думкою, що наразі Росія не має достатньо ресурсів для реалізації такого сценарію.

Окрім того, французький OSINT-аналітик Кліман Молен зафіксував масштабне будівництво оборонних ліній на Півночі України.

Якщо Росія вдруге скористається білоруською територією, для нас Білорусь стане об'єктом для ударів у відповідь, до чого Мінськ зовсім не готовий. До того ж українські укріплення починаються безпосередньо від кордону, а ефекту несподіванки вже не буде,

– підкреслив Ткачук.

Ткачук сказав, як Білорусь допомагає Кремлю тероризувати Київщину дронами: дивіться відео