Такая тактика позволяет беспилотникам беспрепятственно долетать до целей в Киевской области. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, отметив, что вражеские БПЛА используют мобильную связь соседней страны для эффективной навигации.

Лукашенко помогает России терроризировать Киевскую область с помощью дронов

Офицер ВСУ пояснил, что советник президента по технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее рассказал о применении LTE-модемов на российских беспилотниках.

БПЛА фактически подключаются к вышкам мобильной связи на территории Беларуси и могут в это время летать эффективнее и качественнее, а наши средства радиоэлектронной борьбы не могут этому противодействовать. Поэтому есть такой случай, когда до последнего дрон не возвращается в Киев с территории Белоруссии,

– отметил Ткачук.

Офицер ВСУ подчеркнул, что Украине нужно искать рычаги давления на белорусский режим. Ткачук также прокомментировал слухи о возможной подготовке новых наступательных действий России на Киевскую и Черниговскую области с белорусского направления, о чем ранее упоминал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Офицер ВСУ согласился с мнением, что на данный момент у России нет достаточных ресурсов для реализации такого сценария.

Кроме того, французский OSINT-аналитик Климан Молен зафиксировал масштабное строительство оборонительных линий на севере Украины.

Если Россия во второй раз воспользуется белорусской территорией, для нас Беларусь станет объектом ответных ударов, к чему Минск совершенно не готов. К тому же украинские укрепления начинаются непосредственно от границы, а эффекта неожиданности уже не будет,

– подчеркнул Ткачук.

Ткачук рассказал, как Беларусь помогает Кремлю терроризировать Киевскую область с помощью дронов: смотрите видео

п