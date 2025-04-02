Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели показали кадры с места удара противника.

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Что известно об атаке

На месте удара не возник пожар. Последствия ликвидировали 14 спасателей с 4 единицами техники – они обследовали поврежденные помещения жилого дома.

Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео (осторожно, 18+)

Кроме того, к операции привлекли подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеров. Психологи ГСЧС также помогали пострадавшим, среди которых – 10-летний ребенок.

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