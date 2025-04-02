Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники показали кадри з місця удару противника.
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Що відомо про атаку
На місці удару не виникла пожежа. Наслідки ліквідовували 14 рятувальників з 4 одиницями техніки – вони обстежили пошкоджені помешкання житлового будинку.
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Окрім того, до операції залучили підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтерів. Психологи ДСНС також допомагали постраждалим, серед яких – 10-річна дитина.
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