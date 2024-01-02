Россия утром 2 января 2024 г. ударила по Украине ракетами из бомбардировщиков ту-95 и МиГ-31К. В результате обстрела в Харькове возникли три пожара.

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Возникло несколько возгораний

В Харькове после вражеских обстрелов произошло несколько возгораний. В Министерстве внутренних дел рассказали, что горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.

По предварительной информации, 1 человек погиб, 41 – получили травмы. Информация пострадавших уточняется, – говорится в сообщении.

Последствия атаки по Харькову / Фото МВД

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