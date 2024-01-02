Росія зранку 2 січня 2024 року вдарила по Україні ракетами з бомбардувальників ту-95 та МіГ-31К. Внаслідок обстрілу у Харкові виникли три пожежі.
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Виникло кілька займань
У Харкові після ворожого обстрілу сталося кілька займань. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.
За попередньою інформацією, 1 людина загинула, 41 – отримали травми. Інформація постраждалих уточнюється, – мовиться в повідомленні.
Наслідки атаки по Харкову / Фото МВС
Масована атака по Києву: головне
- Вранці 2 грудня Росія атакувала Київ. Окупанти вдарили по столиці ракетами. По ворожих цілях працювали сили ППО. По Києву били "Кинджалами". Перші вибухи у Києві прогриміли близько 7 ранку. Далі лунали знову й знов. По ворожих цілях працювали Сили ППО.
- Зауважимо, що за даними Повітряних сил, окупанти підняли в небо 9 МіГ-31К. Агресор запустив у напрямку Києва аеробалістичні ракети "Кинджал". Віталій Кличко повідомив, що в будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будівлі. Станом на 09:30 постраждали 20 людей.
- Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах, мовиться в повідомленні.