Віталій Кличко показав атакований будинок та пояснив, що за 10 метрів від будівлі в Солом'янському районі впав уламок ракети, який і спричинив жахливі руйнування.

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Що відбувається у Солом'янському районі столиці

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Солом'янському районі столиці у багатоповерхових житлових будинках спалахнули пожежі. Вогонь заблокував людей на поверхах. Саме тому рятувальники проводили деблокування та евакуацію людей.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що виїхав до багатоповерхівки у Солом'янському районі столиці, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

Картина гнітюча… Зараз на місці працюють рятувальники, пожежники, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували,

– розповів мер міста.

За його словами, біля будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Адже раніше Кличко повідомляв, що рятувальники в Солом'янському районі:

деблокували 17 людей;

117 мешканців вивели з будинку.

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Віталій Кличко також пояснив, що внаслідок ракетної атаки постраждали будівлі у Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах. Там працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки у житлових будинках деяких районів міста відсутня електроенергія та водопостачання. Комунальні служби зараз працюють над їх відновленням,

– запевнив Кличко.

Зверніть увагу! Станом на 11:55, за даними Кличка, вже 43 постраждалих у будинку в Солом'янському районі, одна жінка загинула. Госпіталізували 37 людей. Шістьом пораненим лікарі надали допомогу на місці.

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