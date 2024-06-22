Не только в дом: мэр Харькова сказал, куда попали еще три российских КАБа
22 июня 2024, 16:58Читати новину українською
Источник:Общественное
Днем российские войска обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. Враг ударил по городу 4 КАБами.
Одна из бомб попала в жилой дом, убив и ранив более 20 десятков харьковчан. Мэр города Игорь Терехов рассказал, куда попали другие три КАБа.
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Количество жертв обстрела Харькова возросло
По словам городского головы, три бомбы попали в другом районе в производственное предприятие. Из-за ударов по предприятию погиб один человек, трое - получили ранения.