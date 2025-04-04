Среди раненых есть не только взрослые, но и дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрия Сидоренко в эфире телемарафона.

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Что известно о последствиях атаки на Харьков

В результате попадания БпЛА в подъезд двухэтажного жилого дома загорелся пожар. Травмы и острый шок получили 6 человек, среди них 16-летняя девушка.

По данным Сидоренко, все пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести. Он добавляет, что спасательно-поисковая операция продолжается, погибших людей частями извлекают из-под завалов. Их личности пока устанавливают.

Последствия атаки на Харьков / Фото Харьковской областной прокуратуры

У Харьковской областной прокуратуре отмечают, что, по показаниям свидетелей, в одной из квартир, что была в эпицентре удара, проживали муж, жена и их дочь в возрасте 12 лет. В другом помещении – 45-летний мужчина с матерью.

Предварительно установлено, что российские военные применили для ударов по Харькову БпЛА "Герань-2".

Спасательно-поисковая операция пока продолжается. Есть подозрение, что там (под завалами – 24 Канал) еще может быть один человек. К сожалению, мы подозреваем, что это может быть ребенок,

– говорит Сидоренко.

Кроме этого, один из вражеских дронов попал в пятиэтажный жилой дом, второй – неподалеку в землю. Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 29 человек, среди которых девочка 12 лет и мальчик 9 лет.

Всего в результате атаки в городе повреждено 28 домов, 4 из них пока без электричества, а 6 остались без газоснабжения, также выбито более 800 окон.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова уже начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.