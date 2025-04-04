Серед поранених є не лише дорослі, а й діти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова директора Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрія Сидоренка в ефірі телемарафону.

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Що відомо про наслідки атаки на Харків

Внаслідок влучання БпЛА у підʼїзд двоповерхового житлового будинку зайнялася пожежа. Травми та гострий шок отримали 6 людей, серед них 16-річна дівчина.

За даними Сидоренка, усі постраждалі отримали поранення легкої та середньої важкості. Він додає, що рятувально-пошукова операція триває, загиблих людей частинами витягають з-під завалів. Їх особи наразі встановлюють.

Наслідки атаки на Харків / Фото Харківської обласної прокуратури

У Харківській обласній прокуратурі зазначають, що, за показаннями свідків, в одній з квартир, що була в епіцентрі удару, проживали чоловік, дружина та їх донька віком 12 років. В іншому помешканні – 45-річний чоловік з матір’ю.

Попередньо встановлено, що російські військові застосували для ударів по Харкову БпЛА "Герань-2".

Рятувально-пошукова операція наразі триває. Є підозра, що там (під завалами – 24 Канал) ще може бути одна людина. На жаль, ми підозрюємо, що це може бути дитина,

– каже Сидоренко.

Окрім цього, один із ворожих дронів поцілив у пʼятиповерховий житловий будинок, другий – неподалік у землю. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 29 людей, серед яких дівчинка 12 років та хлопчик 9 років.

Загалом внаслідок атаки в місті пошкоджено 28 будинків, 4 з них наразі без електрики, а 6 залишилися без газопостачання, також вибито понад 800 вікон.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова вже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.