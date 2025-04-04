Відомо, що є травмовані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Київщину

Вночі російські БпЛА влучили по території Броварського району.

В ДСНС повідомили, що через влучання на парковці спалахнули два вантажні та два легкові авто, ще 19 транспортних засобів пошкоджено.

Крім цього, сталося загоряння автосалону та 6 автомобілів всередині. Вогнеборцям вдалося врятували адміністративну будівлю.

Унаслідок атаки травмовано двоє людей,

– ідеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 62 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Наслідки атаки на Київську область / Фото ДСНС

Нагадаємо, що цієї ночі і Дніпропетровська область під масованою атакою ворожих "Шахедів". Гучно було у Дніпрі та Кам'янському.

Очільник ОВА Сергій Лисак зранку 4 квітня повідомив, що через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у Дніпрі та передмісті.

Так, там понівечені інфраструктурний об'єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач. Рятувальники вже приборкали пожежі.