Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут находиться люди, передает 24 Канал.

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Во время минуты тишины признаков жизни не обнаружили

В телеграмм канале "Мнение. Новости Харькова" опубликовали видео разговора со спасателем. Он рассказал, что под завалами дома звонят мобильные телефоны жильцов.

ГСЧС пыталась найти признаки жизни с помощью виброфона. Этот сверхчувствительный электронный прибор может расслышать малейшие звуки и даже ритмы сердца на глубину 10 метров.

Однако, во время минуты тишины вечером 30 октября ни ритмов сердца, ни мольбей о помощи, к сожалению, не было слышно.

Спасатель рассказал ситуацию в Харькове: смотрите видео

Аварийно-спасательная операция продолжается. В МВД рассказали, что все профильные службы привлечены к ликвидации последствий российской террористической атаки и делают все возможное и даже невозможное, чтобы спасти каждого человека.

В МВД показали, как продолжается спасательная операция в Харькове: смотрите видео