Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними можуть перебувати люди, передає 24 Канал.

Дивіться також Чим та звідки Росія вдарила по Харкову: у прокуратурі повідомили деталі обстрілу міста

Під час хвилини тиші ознак життя не виявили

У телеграм каналі "Думка. Новини Харкова" опублікували відео розмови з рятувальником. Він розповів, що під завалами будинку дзвонять мобільні телефони мешканців.

ДСНС намагалася знайти ознаки життя з допомогою віброфона. Цей надчутливий електронний прилад може розчути найменші звуки і навіть ритми серця на глибину 10 метрів.

Однак, під час хвилини тиші увечері 30 жовтня ані ритмів серця, ані благань про допомогу, на жаль, не було чутно.

Рятувальник розповів ситуацію у Харкові: дивіться відео

Аварійно-рятувальна операція триває. У МВС розповіли, що всі профільні служби залучені до ліквідації наслідків російської терористичної атаки та роблять все можливе й навіть неможливе, щоб врятувати кожну людину.

У МВС показали, як триває рятувальна операція у Харкові: дивіться відео