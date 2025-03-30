Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в сети.

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Зеленский прокомментировал ночной террор

Президент Украины отметил, что ночью враг в очередной раз прибегнул к ночному террору. Так, оккупанты ударили по Харькову, где погибли 2 человека, а 35 – пострадали. Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарил всех, кто сейчас работает над ликвидацией последствий атаки и оказывает помощь пострадавшим.

Зеленский добавил, что в течение недели под ударом было большинство регионов Украины. В общем, за неделю российская армия использовала для атак:

1310 российских управляемых авиационных бомб,

более 1000 ударных дронов, большинство – "Шахеды",

9 ракет различных типов включая баллистику.

Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей,

– подчеркнул Зеленский.

Российские атаки в течение недели: смотрите видео

Украинский гарант также поблагодарил всех лидеров и государства, которые продолжают оказывать поддержку Украине. Зеленский отметил, что стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение.

"Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", – резюмировал президент.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 марта Россия запустила по территории Украины 111 "Шахедов". Силы ПВО сбили более половины дронов-камикадзе, другая часть ударных БпЛА – локально потеряна.