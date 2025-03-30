Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у мережі.

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Зеленський прокоментував нічний терор

Президент України наголосив, що уночі ворог вкотре вдався до нічного терору. Так, окупанти вдарили по Харкову, де загинуло 2 людей, а 35 – постраждали. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих, а також подякував усім, хто нині працює над ліквідацією наслідків атаки та надає допомогу потерпілим.

Зеленський додав, що протягом тижня під ударом була більшість регіонів України. Загалом, за тиждень російська армія використала для атак:

1310 російських керованих авіаційних бомб,

понад 1000 ударних дронів, більшість – "Шахеди",

9 ракет різних типів включно з балістикою.

Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей,

– наголосив Зеленський.

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Український гарант також подякував усім лідерам та державам, які продовжують надавати підтримку Україні. Зеленський зауважив, що стабільність і передбачуваність підтримки України має велике значення.

"Дякую кожній країні, яка допомагає нам із системами ППО та інвестує в наше оборонне виробництво. Усе це допомагає захищати Україну", – резюмував президент.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 30 березня Росія запустила по території України 111 "Шахедів". Сили ППО збили понад половину дронів-камікадзе, інша частина ударних БпЛА – локаційно втрачена.