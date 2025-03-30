Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Які наслідки атаки "Шахедів" 30 березня

У ніч на 30 березня противник атакував Україна 111 "Шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Також було запущено балістичну ракету із Ростовської області.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– пишуть оборонці неба.

Водночас ще 65 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Скільки "Шахедів" збили вночі 30 березня / інфографіка Повітряних сил

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

Зауважимо, ввечері 29 березня росіяни вдарили дроном по харківському військовому госпіталю. Медичний заклад було пошкоджено. Відомо про постраждалих серед військовослужбовців, які проходили лікування.