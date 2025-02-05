На этот раз россияне атаковали Салтовский и Основянский районы города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Харьков

По словам Олега Синегубова, около 02:36 в результате попадания беспилотника типа "Герань-2" была повреждена крыша памятки архитектуры. Там произошло возгорание, однако, в 05:22 пожар удалось локализовать. Также пострадал один человек, проживающий в многоэтажке напротив. У него произошла острая реакция на стресс.

Кроме этого, в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" около 02:36 повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. А также была частично разрушена и загорелась крыша нежилого здания.

Отметим, что этой ночью в Харькове местные слышали взрывы. Около двух часов в Воздушных силах сообщили, что вражеские беспилотники летят в направлении Харьковщины. Уже в три часа ночи мэр города Игорь Терехов заявил, что россияне ударили по административному зданию.