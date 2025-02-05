Цього разу росіяни атакували Салтівський та Основ'янський райони міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Харків

За словами Олега Синєгубова, близько 02:36 внаслідок влучання безпілотника типу "Герань-2" було пошкоджено дах пам'ятки архітектури. Там сталося загоряння, однак, о 05:22 пожежу вдалося локалізувати. Також постраждала одна людина, що проживає у багатоповерхівці навпроти. У неї сталася гостра реакція на стрес.

Окрім цього, внаслідок влучання БпЛА типу "Герань-2" близько 02:36 пошкоджено скління вікон 7 корпусів навчального закладу. А також було частково зруйновано та загорівся дах нежитлової будівлі.

Зазначимо, що цієї ночі у Харкові місцеві чули вибухи. Близько другої години у Повітряних силах повідомили, що ворожі безпілотники летять у напрямку Харківщини. Вже о третій ночі мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по адміністративній будівлі.