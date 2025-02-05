Ворог запустив дрони з вечора. Тривогу оголосили в багатьох областях.

Дивіться також Знімальна група ТСН потрапила під обстріл, є поранені

Що відомо про вибухи в Києві 5 лютого

Спершу про те, що в місті гучно, написали кореспонденти Суспільного. Згодом їх почули і кореспонденти 24 Каналу.

О 00:04 Повітряні сили поінформували, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва. Для столиці є безпосередня загроза застосування ударних БпЛА.

Також у ПС попередили про можливу роботу ППО.

На лівому березі столиці працюють сили ППО,

– написав Віталій Кличко о 00:26.

Моніторингові групи наводили дані, що безпілотники летять з лівого берега на правий.

Слід сказати, що в Києві уже була тривога о 21:53, але тоді вона була пов'язана із загрозою використання балістичних ракет.

На момент публікації новини тривога охопила половину України.

Де зараз тривога: дивіться карту

Зверніть увагу, що мапа інтерактивна. Дані на ній змінюються в режимі реального часу.

Не нехтуйте безпекою і будьте в укриттях!