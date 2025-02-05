Про це пише 24 Канал з посиланням на допис 1+1 media. Прокурори вже розпочали розслідування.

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Деталі щодо обстрілу журналістів біля Вовчанська

Медійники постраждали від ворожого безпілотника, коли 4 лютого робили сюжет про роботу українських дронарів на позиціях неподалік Вовчанська. Спершу думали, що це була артилерія, адже саме почався артилерійський обстріл.

Українські військові зрозуміли, що росіяни можуть піти на штурм, і запустили БпЛА. Оператор Павло Бориско встиг зафільмувати пуск першого дрона і саме знімав другий поруч з одним із членів екіпажу, коли ударив російський безпілотник.

Спочатку думав, що прилетіла артилерія. Через секунд 30 ми вискочили на вулицю, я побачив Павла біля схованки. Одразу до нього підскочив – він лежав поранений, весь в крові. Другий хлопець, споряджаючий, постраждав ще більше... В Павла нога зламана. Підбіг командир розрахунку, перетягнув турнікет, як годиться. Стабілізували ногу шиною,

– розповів журналіст Олександр Моторний.

Поранених швидко евакуювали з позицій. Оператор дістав множинні уламкові поранення та перелом ноги, він у лікарні.

Медійники нагадали, що атака на журналістів в умовах бойових дій є міжнародним воєнним злочином.

У Харківській обласній прокуратурі відреагували на подію. Там розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.