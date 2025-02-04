Куди рухайються ворожі "Шахеди" – читайте в матеріалі 24 Каналу. Не нехтуйте безпекою та в разі наближення ворожого БпЛА відійдіть від вікон та пройдіть в безпечне місце.
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Київ – загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА!
Київщина – загроза застосування ударних БпЛА!
- БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова.
- БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей. Курсом на Київщину.
"Шахеди"на Харківщині в районі Печеніги курсом на схід.
Дві групи "Шахедів" на Полтавщині курсом на південь. Один в напрямку Полтави.
"Шахеди"на півночі Сумщини в районі Білопілля і Хотінь.
Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.