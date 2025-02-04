21:06, 4 лютого

"Шахеди"на Харківщині в районі Печеніги курсом на схід.

Дві групи "Шахедів" на Полтавщині курсом на південь. Один в напрямку Полтави.

"Шахеди"на півночі Сумщини в районі Білопілля і Хотінь.