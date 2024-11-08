Не обошлось без повреждений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Олега Синегубова, главы Харьковской ОВА.

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Россияне нанесли удар по Харькову

Ночью в 3:30 8 ноября российская армия коварно ударила по миллионному городу Харьков. В который раз под прицелом врага оказались Салтовский и Шевченковский районы.

Указывается, что на Салтовке зафиксировано попадание в многоэтажку. Там спасатели продолжают разбирать завалы.

Синегубов указал, что есть 25 раненых, 5 из них – госпитализированы в медучреждения. Состояние пострадавших оценивается как среднее и легкое. Известно, что эвакуировали 30 человек, из них – 4 детей.

Глава ОГА указал, что частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

В центре города противник ударил по открытой территории. Синегубов сообщил, что повреждены исторические здания, общественные места и жилые дома.

Также зафиксировано еще одно попадание возле жилой застройки снова в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами – это целенаправленный террор врага,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Добавим, что в Харькове в результате российского обстрела ночью 8 ноября были закрыты для пассажиров несколько выходов со станции метро "Научная". По состоянию на 6:30, в частности, закрыты выходы №1 и №2.

Последствия атаки на Харьков / Фото Олега Синегубова и ГСЧС