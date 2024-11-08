Не обійшлося без пошкоджень. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Олега Синєгубова, глави Харківської ОВА.

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Росіяни завдали удару по Харкову

Вночі о 3:30 8 листопада російська армія підступно вдарила по мільйонному місту Харків. Вкотре під прицілом ворога опинилися Салтівський та Шевченківський райони.

Вказується, що на Салтівці зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Там рятувальники продовжують розбирати завали.

Синєгубов вказав, що є 25 поранених, 5 із них – госпіталізовані до медустанов. Стан постраждалих оцінюється як середній та легкий. Відомо, що евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей.

Глава ОВА вказав, що частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Також пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

У центрі міста противник вдарив по відкритій території. Синєгубов повідомив, що пошкоджені історичні будівлі, громадські місця та житлові будинки.

Також зафіксоване ще одне влучання біля житлової забудови знову в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами – це цілеспрямований терор ворога,

– підкреслив Олег Синєгубов.

Додамо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу вночі 8 листопада були зачинені для пасажирів кілька виходів зі станції метро "Наукова". Станом на 6:30, зокрема, закриті виходи №1 і №2.

Наслідки атаки на Харків / Фото Олега Синєгубова та ДСНС