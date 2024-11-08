Місцева влада повідомила про те, що є постраждалі. 24 Канал розповість, що відомо про потерпілих внаслідок атаки противника.

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Ворог вдарив по багатоповерхівці у Харкові

Близько 3:40 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з КАБів ударив по 12-ти поверхівці у Салтівському районі міста.

Станом на о пів на 5 ранку відомо про 10 постраждалих у салтівській багатоповерхівці. Через менше, ніж 10 хвилин стало відомо, що постраждало 3-місячне немовля та зафіксовано ще 13 постраждалих на Салтівці.

Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, о 4:32 зазначив, що рятувальні роботи в будинку тривають. Також зазначив, що у центрі міста внаслідок влучань за двома адресами пошкоджені адміністративні будівлі, вибиті вікна у житлових будинках, магазини, інші цивільні обʼєкти. На цю хвилину там без постраждалих.

Додамо, що директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив Суспільному, що постраждалих у тяжкому стані на 04:30 немає.

Через годину Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених продовжує зростати. Станом на 5:40 є 25 постраждалих.