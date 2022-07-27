Глава ОВА озвучил последствия утреннего удара россиян по Харькову: уже известно о раненых

Утром 27 июля российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову. Звуки взрывов в области раздались во время сигналов воздушной тревоги.

Последствия утреннего удара россиян по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов почти сразу подтвердил информацию о "прилетах". Сначала мэр сообщил, что жертв нет, впрочем, уже сейчас заявил, что, к сожалению, есть пострадавшие.

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По его словам, в результате обстрела Индустриального района есть шесть раненых. Всеми ими занимаются врачи.

Также он отметил, что был еще утренний прилет в Новобаварский район. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших, но окна в жилом доме выбиты .