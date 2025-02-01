Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

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Что известно об атаке на Харьковщину 1 февраля

Синегубов сообщил, что россияне в ночь на 1 февраля направили 17 "Шахедов" и шесть ракет по объектам гражданской инфраструктуры Харьковщины.

Под ударами была газовая промышленность. Кроме того, наши гражданские объекты. По городу Харькову, Холоногорский район, в результате падения "Шахеда" погибла 60-летняя женщина. Еще три человека получили ранения. Одна женщина с тяжелыми ожогами была госпитализирована. Еще мужчина имеет средние повреждения. И одна женщина получила легкие повреждения,

– рассказал начальник ОВА.

Кроме того, он рассказал, что около 10:00 вражеский ударный БпЛА ударил по поселку Донец.

"Там выбиты окна в гражданском общежитии. Частные домовладения пострадали, сейчас там наши работают все подразделения на местах. Кроме того, мы имели удары, так же и обстрелы приграничных населенных пунктов по Харьковскому району", – уточнил Синегубов.

Председатель ОВА отметил, что характер ударов по Харьковской области изменился. Если раньше враг преимущественно применял управляемые авиабомбы, то сейчас активнее использует дроны-камикадзе, в частности "Шахеды" и FPV-дроны "Молния-1" и "Молния-2".