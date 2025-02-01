Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

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Какова была цель ночной атаки на Запорожье

Федоров сообщил, что россияне в течение двух недель пытаются наносить удары по подстанциям в Запорожской области, чтобы обесточить гражданское население.

Председатель ОВА вспомнил, как недавно враг нанес удар по электроподстанции в Запорожье в результате чего было обесточено 22 тысячи абонентов, 124 жилых дома остались без тепла.

Именно такую цель преследовал враг и сегодняшней ночной атакой десятками дронов по территории Запорожской области,

– отметил Федоров.

Он подчеркнул, что врагу не удалось достичь своей цели благодаря ВСУ, спасателям и полицейским.

Добавим, что секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила, что удалось вернуть электроснабжение 400 людям, чьи дома были обесточены в результате атаки России на Запорожье.