Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что кроме "Шахедов" враг обстреливает область ракетами и кассетными боеприпасами из РСЗО. Уже известно о жертвах и пострадавших.

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О последствиях массированных ударов по Харьковской области

По словам корреспондента, в 2:30 ночью оккупанты атаковали дронами почтовый терминал в Новом Коротиче, что возле Харькова. Туда враг направил около десяти беспилотников. Кроме них, россияне запустили ракету Х-35, следователи подтвердили этот тип вооружения.

К счастью, без пострадавших. Однако последствия колоссальные, объект фактически выгорел. В 1:30 беспилотники также атаковали Балаклею. Из-за атаки по гражданскому предприятию есть один погибший работник,

– отметила она.

Черненко добавила, что уже утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами с РСЗО Изюмщину, а именно частный сектор в населенном пункте Чистоводовка. К сожалению, погибли 3 человека – женщина и двое мужчин. Также известно о 3 пострадавших.

Напомним, что ночью 2 июня Россия атаковала Харьков беспилотниками и ракетами. В Холодногорском районе враг нанес удары по частному сектору, где пострадало 7 человек, среди которых – ребенок. Некоторые дома там восстановить уже не удастся.