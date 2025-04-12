В Херсоне россияне атаковали авто команды волонтеров "Настоящие": один человек погиб
- В Херсоне россияне атаковали авто команды волонтеров "Настоящие" с дрона, в результате чего погиб 27-летний водитель, а двое мужчин получили ранения.
- Атака произошла 12 апреля около 16:00 в Днепровском районе.
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Сегодня, 12 апреля, оккупанты атаковали с дрона авто команды благотворительного фонда "Настоящие".
Атака случилась около 16:00 в Днепровском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Романа Мрочко.
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Что известно об атаке на автомобиль команды волонтеров "Настоящие"
По данным начальника Херсонской ОВА, в результате российской атаки 27-летний водитель погиб на месте. Двое мужчин в возрасте 30 и 49 лет получили ранения.
Спасибо нашим друзьям-волонтерам за то, что продолжаете помогать жителям Херсонской общины, несмотря на непрерывный российский террор,
– написал Мрочко.
Отметим, что Россия не впервые атакует украинских волонтеров. В частности, в марте под обстрел на Сумщине во время прямого эфира попала волонтер Екатерина Андреева. Эфир прервался после крика девушки.
Тогда россияне применили КАБы. К счастью, пострадавшей удалось выжить после того, как в 300 метрах от нее взорвалась управляемая авиационная бомба. Впоследствии волонтер снова вышла на связь.