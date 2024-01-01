Враг в течение суток, с 6 утра 31 декабря 2023 года по 6 утра 1 января 2024 года, совершил по Херсонской области 123 обстрела. По Херсону выпустил 92 снаряда.

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Что известно об атаке врага на Херсонщину

Россия за сутки выпустила по Херсонской области 565 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации, из них – 1 ракетный.

Из-за российской агрессии погиб 1 ребенок, 14 человек получили ранения, из них – 1 ребенок,

– рассказали в областной военной администрации.

По данным местных властей, российские военные попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области,

медицинское учреждение,

учебное заведение,

объект критической инфраструктуры,

автозаправочную станцию,

автоцентр,

базу в Херсоне,

объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе,

пункт несокрушимости,

учебное заведение в Бериславском районе.

Россия атаковала Украину в новогоднюю ночь: коротко