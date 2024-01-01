Ворог протягом доби, з 6 ранку 31 грудня 2023 року по 6 ранку 1 січня 2024 року, здійснив по Херсонській області 123 обстріли. По Херсону випустив 92 снаряди.
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Що відомо про атаку ворога на Херсонщину
Росія протягом доби випустила по Херсонській області 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації, з них – 1 ракетний.
Через російську агресію загинула 1 дитина, 14 осіб зазнали поранень, з них – 1 дитина,
– розповіли в обласній військовій адміністрації.
За даними місцевої влади, російські військові поцілили в:
- житлові квартали населених пунктів області,
- медичну установу,
- заклад освіти,
- об'єкт критичної інфраструктури,
- автозаправну станцію,
- автоцентр,
- базу у Херсоні,
- об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі,
- пункт незламності,
- навчальний заклад у Бериславському районі.
Росія атакувала Україну в новорічну ніч: коротко
- Повітряні сили ЗСУ вранці 1 січня 2024 року повідомили, що окупанти випустили по Україні 90 "Шахедів". Наші військові збили 87 ворожих дронів-камікадзе.
- Окрім того, Росія вдарила по Україні чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
- Відомо, що в Одеській області внаслідок атаки поранено восьмеро людей. На жаль, Росія в новорічну ніч вбила на Одещині одну людину.