Ворог протягом доби, з 6 ранку 31 грудня 2023 року по 6 ранку 1 січня 2024 року, здійснив по Херсонській області 123 обстріли. По Херсону випустив 92 снаряди.

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Що відомо про атаку ворога на Херсонщину

Росія протягом доби випустила по Херсонській області 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації, з них – 1 ракетний.

Через російську агресію загинула 1 дитина, 14 осіб зазнали поранень, з них – 1 дитина,

– розповіли в обласній військовій адміністрації.

За даними місцевої влади, російські військові поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області,

медичну установу,

заклад освіти,

об'єкт критичної інфраструктури,

автозаправну станцію,

автоцентр,

базу у Херсоні,

об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі,

пункт незламності,

навчальний заклад у Бериславському районі.

Росія атакувала Україну в новорічну ніч: коротко