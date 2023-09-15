Такое предположение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он намекнул, что россияне хотели ударить по аэродрому или месту базирования самолетов.
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Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, происходивших недавно в нашем море возле Крыма,
– сказал он.
Кроме того, россияне в этот раз сместили время атаки. Но, по словам Игната, это помогло нашим защитникам.
"Они обычно делают пуски с 22:30 – 22:50. Далее несколько волн – вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", – пояснил спикер.
Детали атаки врага
- Сегодня утром защитники уничтожили 17/17 ударных беспилотника типа "Шахед", которые россияне запустили в воздушное пространство Украины. Все они по разным маршрутам двигались в сторону Хмельницкой области.
- В воздушных силах отметили, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности из Приморско-Ахтарского района.
- После 06:00 в области сообщали о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.