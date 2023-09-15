Таке припущення висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він натякнув, що росіяни хотіли вдарити по аеродрому чи місцю базування літаків.
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Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму,
– сказав він.
Крім того, росіяни цього разу змістили час атаки. Але, за словами Ігната, це допомогло нашим захисникам.
"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 – 22:50. Далі кілька хвиль – аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", – пояснив речник.
Деталі атаки ворога
- Сьогодні зранку захисники знищили 17/17 ударних безпілотників типу "Шахед", які росіяни запустили у повітряний простір України. Усі вони по різних маршрутах рухалися у сторону Хмельницької області.
- У Повітряних силах зауважили, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.
- Після 06:00 в області повідомляли про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині.