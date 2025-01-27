Сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
К теме Серия взрывов на Прикарпатье: целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, есть возгорание
На Прикарпатье вспыхнули пожары
На рассвете 27 января враг цинично атаковал Прикарпатье "Шахедами". Россия била по критической инфраструктуре, в результате чего в Ивано-Франковском районе возникли пожары на двух локациях.
ГСЧС ликвидирует последствия атаки / Фото ГСЧС Франковщины
Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров.
Спасатели на Прикарпатье ликвидируют пожары / Фото ГСЧС Франковщины
Пожары на Прикарпатье после атаки России / Фото ГСЧС Франковщины
Сейчас продолжается ликвидация пожара площадью 500 квадратных метров. Над укрощением огня работают 58 спасателей и 25 единиц техники.
К счастью, в результате атаки пострадавших нет.
Атака на Прикарпатье: главное
Ночью 27 января, около 02:00 раздавались первые взрывы в Ивано-Франковской области. Впоследствии в регионе прозвучала новая серия взрывов.
Утром стало известно, что из-за атаки России в Ивано-Франковске городской транспорт выйдет на маршруты со значительным опозданием. Дело в том, что на рассвете на Прикарпатье сохранялась воздушная тревога, поэтому транспорт начал курсировать с опозданием.
Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук добавила, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.