Нині рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми Серія вибухів на Прикарпатті: ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури, є загоряння

На Прикарпатті спалахнули пожежі

Вдосвіта 27 січня ворог цинічно атакував Прикарпаття "Шахедами". Росія била по критичній інфраструктурі, внаслідок чого в Івано-Франківському районі виникли пожежі на двох локаціях.



ДСНС ліквідує наслідки атаки / Фото ДСНС Франківщини

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів.



Рятувальники на Прикарпатті ліквідовують пожежі / Фото ДСНС Франківщини



Пожежі на Прикарпатті після атаки Росії / Фото ДСНС Франківщини

Нині триває ліквідація пожежі площею 500 квадратних метрів. Над приборканням вогню працюють 58 рятувальників та 25 одиниць техніки.

На щастя, унаслідок атаки постраждалих немає.

Атака на Прикарпаття: головне

Уночі 27 січня, близько 02:00 лунали перші вибухи в Івано-Франківській області. Згодом у регіоні пролунала нова серія вибухів.

Зранку стало відомо, що через атаку Росії в Івано-Франківську міський транспорт вийде на маршрути зі значним запізненням. Річ у тім, що вдосвіта на Прикарпатті зберігалася повітряна тривога, тому транспорт почав курсувати із запізненням.

Голова Івано-Франківської області Світлана Онищук додала, що ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.