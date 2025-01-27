У ніч проти 27 січня противник здійснив атаку на Івано-Франківщину у кілька хвиль. Перші вибухи у регіоні чули після 02:00, а також близько 05:00, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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Куди била Росія

За словами очільниці ОВА Світлани Онищук, ціллю ворожих безпілотників стали об'єкти критичної інфраструктури. Станом на ранок інформації про постраждалих не надходило.

"Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби", = розповіла посадовиця.