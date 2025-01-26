Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Сумах пролунав вибух

Що відомо про вибух у Дніпрі

Тривогу по всій Дніпропетровській області оголосили о 20:54. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотниками.

Дніпропетровська і Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожі ударні БпЛА на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, курс – західний,

– писали військові.

Близько 23:08 Повітряні сили попередили жителів Дніпра, що у напрямку міста рухаються ворожі ударні БпЛА з південного заходу.