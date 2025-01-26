Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Днепре

Тревогу по всей Днепропетровской области объявили в 20:54. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки беспилотниками.

Днепропетровская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Вражеские ударные БПЛА на границе Днепропетровской и Херсонской областей, курс – западный,

– писали военные.

Около 23:08 Воздушные силы предупредили жителей Днепра, что в направлении города движутся вражеские ударные БПЛА с юго-запада.