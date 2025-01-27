Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.
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Какие гарантии безопасности нужны Украине
Владимир Зеленский вспомнил войну на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль имеет деньги и поддержку от Соединенных Штатов Америки.
Массированная ракетная атака на Израиль из Ирана закончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский пояснил, что кроме союзников США и НАТО на Ближнем Востоке, которые сбивали ракеты с земли, в отражении нападения принимала участие также авиация США, Британии и Франции.