Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

Читайте также У Трампа готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые США признают неизбежными, – Bloomberg

Какие гарантии безопасности нужны Украине

Владимир Зеленский вспомнил войну на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль имеет деньги и поддержку от Соединенных Штатов Америки.

Массированная ракетная атака на Израиль из Ирана закончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский пояснил, что кроме союзников США и НАТО на Ближнем Востоке, которые сбивали ракеты с земли, в отражении нападения принимала участие также авиация США, Британии и Франции.