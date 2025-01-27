Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Які гарантії безпеки потрібні Україні

Володимир Зеленський згадав війну на Близькому Сході. За його словами, Ізраїль має гроші та підтримку від Сполучених Штатів Америки.

Масована ракетна атака на Ізраїль з Ірану закінчилася тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль,

– підкреслив глава держави.

Зеленський пояснив, що окрім союзників США та НАТО на Близькому сході, які збивали ракети з землі, участь у відбитті нападу брала також авіація США, Британії та Франції. За словами президента, тоді союзники застосовували всі свої можливості.

Якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки – "НАТО, але не НАТО", тобто в будь-який момент армії інших країн воюють, то я б хотів в деталях побачити ці пропозиції,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що подібні пропозиції є прекрасними на шляху України до Північноатлантичного альянсу.

До слова, раніше Зеленський заявляв, що без США гарантій безпеки від Європи буде недостатньо для того, щоб стримувати Росію в майбутньому.