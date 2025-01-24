Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначається, що дипломатичний тиск для припинення російського вторгнення зростає.

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Як Трамп ставиться до гарантій безпеки

За словами джерел, союзники загалом погоджуються з Володимиром Зеленським, що війська США повинні будуть стати частиною будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні, щоб ці зусилля дійсно гарантували безпеку.

Європейські союзники України заявили, що США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа. Водночас вони наголосили, що детально говорити про те, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Як зазначили у Bloomberg, якби європейські союзники були змушені відправити війська самостійно, це могло б підірвати довіру до гарантій та створити розкол в НАТО. За словами високопоставленого чиновника європейського уряду, це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими,

– йдеться в матеріалі.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частину виконання будь-якої потенційної угоди. За словами того ж дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп загалом вважає війну в Україні європейською справою.

Команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру займатися безпосередньо відбудовою України. Високопоставлений дипломат пояснив, що США пропонують, щоб цим займався приватний сектор, однак дискусії все ще тривають.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що будь-яка дієва миротворча місія, розгорнута в Україні, повинна включати війська Сполучених Штатів. Він також наголосив, що без довгострокових зобов'язань з боку своїх західних союзників Путін використає припинення вогню як можливість переозброїтися та розпочати новий наступ.