В ГПСУ раскрыли роль Беларуси в атаке на польскую границу

Российские оккупанты усилили атаки на приграничную инфраструктуру на западе Украины, нанося атаки на объекты вблизи границы с Польшей. Этому активно способствует белорусская сторона, которая вновь задействовала свои технические ресурсы.

Об этом 24 Каналу сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что вражеские беспилотники вновь используют белорусскую инфраструктуру для нанесения ударов по территории нашего государства. Агрессор сознательно наносит удары вблизи пунктов пропуска, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе.

Роль Беларуси в атаке на польскую границу

Маршрут российских ударных БПЛА типа "Шахед" и "Гербера" пролегает вдоль украинско-белорусской границы. Для обеспечения длительного полета беспилотников и корректировки их движения на территории Беларуси вновь работают специальные вышки с ретрансляторами.

Все эти летательные аппараты, долетевшие до западных областей, получали сигнал с ретрансляторов, расположенных на территории этой страны. Несмотря на все заявления Лукашенко о нежелании войны, действия Беларуси направлены на содействие России в нанесении ударов по Украине,

– подчеркнул Демченко.

В последние дни враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре в нескольких километрах от границы с Польшей, а также поразил автозаправочную станцию. В ГПСУ подчеркивают, что риск для гражданских лиц и пунктов пропуска остается крайне высоким.

Кроме того, расширение использования подобных технических средств позволяет противнику увеличивать дальность и продолжительность полета ударных беспилотников.

Мы уже видим, что угроза исходит в адрес стран Европы, но если масштабировать эти технические средства, то собственно полет БПЛА будет еще длиннее,

– предупредил Демченко.

Он также напомнил, что ранее после жестких предупреждений со стороны Украины работа ретрансляторов на некоторое время прекращалась, однако сейчас враг вновь возобновил их деятельность.

Демченко о роли Беларуси: смотрите видео