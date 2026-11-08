Одесская область подверглась массированной атаке: в области перебои со светом

Оккупанты обстреляли энергетику Одесщины / ОВА
Россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. В части региона наблюдаются перебои со светом.
Об этом сообщили в Одесской ОВА.
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Из-за российской атаки на севере области фиксируются перебои со светом.
Специалисты компании "ДТЭК Одесские электросети" уже приступили к ликвидации последствий враждебных попаданий.
Энергетики делают все необходимое для питания потребителей. Аварийно-восстановительные работы усложняются из-за постоянных объявлений воздушных тревог.
Обратите внимание! Российская армия уже не впервые целенаправленно наносит удары по энергетической системе региона. В частности, в ночь на 2 ноября враг уже повредил энергетический объект ДТЭК в Одесской области, а из-за последующих атак 3 ноября проблемы с электроэнергией возникали на юге региона.
Напомним, в ночь на 8 ноября оккупанты ударили по Одессе. Один человек погиб. Повреждено административное здание и брошенное нежилое помещение. Также россияне попали в склад продовольственных продуктов, уже атакованных ими ранее. На месте возник масштабный пожар.
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