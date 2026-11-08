Россия нанесла удар по Одессе: произошел крупный пожар, погиб человек

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно об атаке?

В Одессе в результате очередного вражеского обстрела погиб человек. Российский удар также повредил административное здание и заброшенное нежилое помещение.

Кроме того, утром россияне провели атаку на склад продовольственных продуктов, который ранее уже подвергался удару со стороны оккупантов. После попадания там вспыхнул масштабный пожар. Информация о пострадавших в результате этой атаки не поступала.

Последствия атаки / Одесская ОГА

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На местах попаданий продолжается ликвидация последствий обстрела. К работе привлечены все соответствующие службы.

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Напомним, 8 ноября под атаку под атаку 8 ноября попала и Днепропетровская область. В результате удара более 600 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Отключения электроэнергии охватили Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы.

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Из-за отсутствия света больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время их работу затрудняют постоянные российские обстрелы. Жителей области, у которых есть свет, призвали экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.