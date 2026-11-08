Росія вдарила по Одесі: виникла масштабна пожежа, загинула людина

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Adv

Що відомо про атаку?

В Одесі внаслідок чергового ворожого обстрілу загинула людина. Російський удар також пошкодив адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення.

Крім того, зранку росіяни атакували склад продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав удару з боку окупантів. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа. Інформація про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходила.

Наслідки атаки / Одеська ОДА

1 2 3 1 / 3

На місцях влучань триває ліквідація наслідків обстрілу. До роботи залучені всі відповідні служби.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, під атаку 8 листопада потрапила й Дніпропетровщина. Внаслідок удару понад 600 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Знеструмлення охопили Дніпровський, Кам'янський, Самарівський, Павлоградський та Синельниківський райони.

Реклама

Через відсутність світла лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли. Жителів області, у яких є світло, закликали ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.